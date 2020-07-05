Fırtına kopacak! Tek hedef 3 puan

Trabzonspor, 21.00'de başlayacak karşılaşmada rakibini yenerek kalan 4 haftada şampiyonluk iddiasını daha da artırmayı hedefliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu takıma motivasyon konuşması yaparak İstanbul'dan galibiyetle döneceklerine emin olduklarını iletti. Ağaoğlu "Sizlere hep güvendim. Kalan tüm maçları kazanıp hak ettiğimiz şampiyonluk kupasını kaldıracağız" ifadelerini kullandı.