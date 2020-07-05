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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Fırtına kopacak! Tek hedef 3 puan

Fırtına kopacak! Tek hedef 3 puan

Fırtına kopacak! Tek hedef 3 puan

'de bugün 'a konuk olacak bordo-mavililer galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Camia büyük derbi öncesi sabırsız. Başkanından, hocasına, futbolcusundan taraftarına kadar herkesin aklı bugünkü mücadelede.

, 21.00'de başlayacak karşılaşmada rakibini yenerek kalan 4 haftada şampiyonluk iddiasını daha da artırmayı hedefliyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu takıma motivasyon konuşması yaparak 'dan galibiyetle döneceklerine emin olduklarını iletti. Ağaoğlu "Sizlere hep güvendim. Kalan tüm maçları kazanıp hak ettiğimiz şampiyonluk kupasını kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

  1. 5.7.2020
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