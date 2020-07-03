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03 Temmuz 2020, Cuma
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kabul edecek

UEFA kabul edecek

devinde gözler 'a yapılan başvuruda... 'nın hızlı şekilde davanın görülmesi ve ağustos içinde sonuca ulaştırılması için yaptığı çağrıya CAS olumlu cevap vermedi. Taraflar normal prosedürlü bir dava sürecinin içine girecek.

devinde gözler 'a yapılan başvuruda... 'nın hızlı şekilde davanın görülmesi ve ağustos içinde sonuca ulaştırılması için yaptığı çağrıya CAS olumlu cevap vermedi. Taraflar normal prosedürlü bir dava sürecinin içine girecek. CAS'ın resmi web sitesinde de temmuz ve ağustos aylarındaki dava süreçleri yenilenirken 'un davasına yer verilmemesi dikkat çekti. Bu durum UEFA'nın bordo-mavililerin Avrupa kupalarına kalması durumunda ağustos içinde yapılacak kura çekimlerine almak zorunda kalacağı şeklinde yorumlandı.
  1. 3.7.2020
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