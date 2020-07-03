Gözler artık Başakşehir’de

4 sezondur son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir bu dönemde de son 5 haftaya lider girdi. Artık hataların telafisinin olmadığı sürece girilirken, turuncu-lacivertlilerin hemen 2 puan arkasında yer alan Trabzonspor da gözünü İstanbul ekibine çevirdi. Fırtına 5'te 5 hedefi ile çıktığı bu yolda kazanması gereken maçların yanı sıra M. Başakşehir'in de puan kaybını bekleyecek.

10 PUAN KAYBETMİŞLERDİ

Geçen sezon 29. haftaya ikinci Galatasaray'ın 3 puan önünde lider giren Başakşehir son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alarak 10 puan kaybetmiş ve şampiyonluğu Aslan'a kaptırmıştı. Bordo-mavililer şampiyonluk için sonunu getiremeyen Başakşehir'in bu sezon da benzer bir performans göstermesini umuyor.