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03 Temmuz 2020, Cuma
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Gözler artık ’de

Gözler artık Başakşehir’de

4 sezondur son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi veren bu dönemde de son 5 haftaya lider girdi. Artık hataların telafisinin olmadığı sürece girilirken, turuncu-lacivertlilerin hemen 2 puan arkasında yer alan da gözünü ekibine çevirdi.

4 sezondur son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi veren bu dönemde de son 5 haftaya lider girdi. Artık hataların telafisinin olmadığı sürece girilirken, turuncu-lacivertlilerin hemen 2 puan arkasında yer alan da gözünü ekibine çevirdi. Fırtına 5'te 5 hedefi ile çıktığı bu yolda kazanması gereken maçların yanı sıra M. Başakşehir'in de puan kaybını bekleyecek.

10 PUAN KAYBETMİŞLERDİ
Geçen sezon 29. haftaya ikinci 'ın 3 puan önünde lider giren Başakşehir son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alarak 10 puan kaybetmiş ve şampiyonluğu Aslan'a kaptırmıştı. Bordo-mavililer şampiyonluk için sonunu getiremeyen Başakşehir'in bu sezon da benzer bir performans göstermesini umuyor.

  1. 3.7.2020
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