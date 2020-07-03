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03 Temmuz 2020, Cuma
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Çimşir’e güvenimiz tam

Çimşir’e güvenimiz tam

, 'e güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

, 'e güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Trabzonspor lig liderliğini ve kupa finali başarısını bu teknik heyet ve futbolcu kadrosuyla elde etti. F.Bahçe'yi 'da yenen bu teknik heyet ve futbolculara güveniyoruz" dedi.
  1. 3.7.2020
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