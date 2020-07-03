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03 Temmuz 2020, Cuma
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Başka yolu yok

Başka yolu yok

, pazar günü deplasmanda oynayacağı derbisine kilitlenmiş durumda. Ligde üst üste Alanya ve Ankaragücü maçlarında alınan beraberlik sonrası moral kaybeden Fırtına, 'u mağlup ederek kalan haftalar öncesi şampiyonluk şansını en üst seviyeye çekmek istiyor.

, pazar günü deplasmanda oynayacağı derbisine kilitlenmiş durumda. Ligde üst üste Alanya ve Ankaragücü maçlarında alınan beraberlik sonrası moral kaybeden Fırtına, 'u mağlup ederek kalan haftalar öncesi şampiyonluk şansını en üst seviyeye çekmek istiyor. Şampiyonluk için artık hata yapma şansı kalmayan bordo-mavililerin antrenmanlarda konuştuğu tek konu 'galibiyet.' Futbolcuların sürekli olarak birbirlerini hırslandırmaya çalıştığı ve "Bu maçı kazanacağız, Galatasaray'ı mağlup edeceğiz" sözlerinin idmanlarda sıkça duyulduğu öğrenildi.
  1. 3.7.2020
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