Tahkim kararını verdi! Alanyaspor'un cezası onandı
Süper Lig'in 29. haftasında oynanılan Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşması sonrası çıkan olaylara dair Tahkim Kurulu son kararını verdi ve cezaları onadı.
Tükiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor - Alanyaspor maçına ilişkin verdiği cezaları onadı.
İşte yapılan o açıklama;
TFF Tahkim Kurulu 02 Temmuz 2020 günlü (26) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2020/89- K.2020/140
Muğla Spor Kulübü Derneği'nin, futbolcu Yağzı Rüştü Aktaş ve Erbaa Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.01.2020 tarih ve E.2019/584 - K.2020/74 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 02.07.2020 Perşembe günü saat 15:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Muğla Spor Kulübü Derneği'nin Vekili Av. Ercan Sevdimbaş, futbolcu Yağız Rüştü Aktaş Vekili Av. İbrahim Erolcan Ustaoğlu ve Erbaa Spor Kulübü Derneği'nin Vekili Av. Mehmet Aygün'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,
2. E.2020/137- K.2020/141
Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İdarecileri Fatih Göçmenoğuları ve Muhammet Abdülkadir Ak ile ilgili PFDK'nın 30.06.2020 tarihli E.2019-2020/810 K.2019-2020/961 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 02.07.2020 Perşembe günü saat 15:45'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Kulüp Vekili Av. Sami Dinç'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 7 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin İdarecisi Fatih Göçmenoğuları'nın rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 7 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin İdarecisi Muhammet Abdülkadir Ak'ın rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 14 gün hak mahrumiyeti ve 17.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu"
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 17:26
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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