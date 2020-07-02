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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Taha imzaya geliyor

Taha imzaya geliyor

Bordo-mavililer, 'dan 310 bin euro bedelle etmek için anlaşmaya vardığı kaleci 'yi 'a getiriyor.

Bordo-mavililer, 'dan 310 bin euro bedelle etmek için anlaşmaya vardığı kaleci 'yi 'a getiriyor. 18 yaşındaki eldivenin yarın Trabzon'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından imza töreni düzenleneceği öğrenildi. Muhammet ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan yönetim böylelikle kısa süre içerisinde Erce Kardeşler, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'den sonra Altınordu kulübünden 4. oyuncuyu kadrosuna katmış olacak.
  1. 2.7.2020
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