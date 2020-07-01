Ersin Ramoğlu: Çekin pis ellerinizi Trabzonspor'dan! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Ersin Ramoğlu: Çekin pis ellerinizi Trabzonspor'dan!

Sabah gazetesi köşe yazarı Ersin Ramoğlu, Trabzonspor'un son olarak oynadığı Ankaragücü karşılaşmasını kaleme aldı. Usta yazar, mücadelede yapılan haksızlıkları okuyucularına aktarırken, "Çekin biz ellerinizi Trabzonspor'dan!" dedi. İşte o yazı..
1 Temmuz 2020 Çarşamba 09:39 Güncelleme: 01.07.2020 09:39
Ersin Ramoğlu: Çekin pis ellerinizi Trabzonspor'dan!

Başakşehir kazanmış olsaydı ve haftaya Antalya'dan galibiyetle dönseydi ona şampiyon diyebilirdik.

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Ersin Ramoğlu: Çekin pis ellerinizi Trabzonspor'dan!

Moral bozmaya gerek yok! Trabzonspor ile Başakşehir'in şampiyonluk şansları eşit. Kim ne derse desin! Bakmayın aykırı seslere! Ligin sonu yaklaştıkça hakemler de çıldırdı.

Ersin Ramoğlu: Çekin pis ellerinizi Trabzonspor'dan!

Trbazonspor'a karşı kasıtlı kararları daha da arttı. VAR sistemi güya hataları aza indirecekti. Nerdeee!

Ersin Ramoğlu: Çekin pis ellerinizi Trabzonspor'dan!

Aksine 'VAR' hakem hatalarını daha da artırdı. Trabzonspor-Ankaragücü maçının hakemi Abdulkadir Bitigen Trabzonspor'un iki puanını göz göre göre çaldı.

Ersin Ramoğlu: Çekin pis ellerinizi Trabzonspor'dan!

Trabzonspor'un iki penaltısını vermedi. Aleyhine verdiği penaltı ise çok tartışılır.

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