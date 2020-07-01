Ersin Ramoğlu: Çekin pis ellerinizi Trabzonspor'dan!
Sabah gazetesi köşe yazarı Ersin Ramoğlu, Trabzonspor'un son olarak oynadığı Ankaragücü karşılaşmasını kaleme aldı. Usta yazar, mücadelede yapılan haksızlıkları okuyucularına aktarırken, "Çekin biz ellerinizi Trabzonspor'dan!" dedi. İşte o yazı..
1 Temmuz 2020 Çarşamba 09:39
Güncelleme: 01.07.2020 09:39
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Başakşehir kazanmış olsaydı ve haftaya Antalya'dan galibiyetle dönseydi ona şampiyon diyebilirdik.
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Moral bozmaya gerek yok! Trabzonspor ile Başakşehir'in şampiyonluk şansları eşit. Kim ne derse desin! Bakmayın aykırı seslere! Ligin sonu yaklaştıkça hakemler de çıldırdı.
Trbazonspor'a karşı kasıtlı kararları daha da arttı. VAR sistemi güya hataları aza indirecekti. Nerdeee!
Aksine 'VAR' hakem hatalarını daha da artırdı. Trabzonspor-Ankaragücü maçının hakemi Abdulkadir Bitigen Trabzonspor'un iki puanını göz göre göre çaldı.
Trabzonspor'un iki penaltısını vermedi. Aleyhine verdiği penaltı ise çok tartışılır.