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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Berkan Emir sesleri

'de forma giyen birçok yıldız ekiplerinin radarına girerken son gözde ise oldu.

'de forma giyen birçok yıldız ekiplerinin radarına girerken son gözde ise oldu. Savunmanın solunda forma giyen Berkan Emir, bu sezon gösterdiği performansla Göztepe'yi sırtlarken, , 32 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu ile sezon bitmeden masaya oturulacağı dile getirildi
  1. 2.7.2020
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