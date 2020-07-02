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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Keyifler yerinde

Keyifler yerinde

'de iki haftada 4 puan kaybederek liderlik koltuğunu kaptıran , deplasmanında kazanmak ve 'in zorlu Fraport maçında puan kaybetmesiyle zirveyi geri almak istiyor.

'de iki haftada 4 puan kaybederek liderlik koltuğunu kaptıran , deplasmanında kazanmak ve 'in zorlu Fraport maçında puan kaybetmesiyle zirveyi geri almak istiyor. Corona virüs nedeniyle verilen ara sonrası yeniden başlayan ligde puan kayıplarının yanı sıra sakatlık sıkıntısı da çeken bordo-mavili takımda, sakatlık geçiren oyuncuların beklenenden erken dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Trabzonspor'un 3 önemli ismi Ekuban, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak takımla çalışmalara başlarken, bu oyuncuların deplasmanında takımla birlikte olacağı belirtildi. Cezalı olan Hosseini ve Pereira ise G.Saray sınavında forma giyemeyecek.
  1. 2.7.2020
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