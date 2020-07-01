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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

1 Temmuz 2020 Çarşamba 14:04
Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık oyunları oynandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. İşte antrenmandan kareler...

Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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