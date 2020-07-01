Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya geleceği mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...
1 Temmuz 2020 Çarşamba 14:04
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Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık oyunları oynandı.