Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık oyunları oynandı.