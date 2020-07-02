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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Savunmaya dikkat

Savunmaya dikkat

65 golle ligin en skorer takımı konumunda yer alan , bu sezon maç başına kalesini gole kapatma noktasında önemli sorunlar yaşıyor.

65 golle ligin en skorer takımı konumunda yer alan , bu sezon maç başına kalesini gole kapatma noktasında önemli sorunlar yaşıyor. Bordo-mavililer 29 haftası tamamlanan 'de 32 golle en az gol yiyen 4 takımdan biri olmasına rağmen, 24 maçta fileleri sarsıldı ve yalnızca 5 müsabakayı gol yemeden tamamlayabildi.
  1. 2.7.2020
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