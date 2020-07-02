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02 Temmuz 2020, Perşembe
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’dan başka dekoder satılmıyor

Trabzon’dan başka dekoder satılmıyor

Digitürk, taraftarların dekoder almadığını bu nedenle indirim istediğini açıkladı.

Digitürk, taraftarların dekoder almadığını bu nedenle indirim istediğini açıkladı. Bu konuda oldukça uzun süreli tartışmalar yaşanılırken yayıncı kuruluşun yeni dekoder satışında rakamların ciddi oranda düştüğüne vurgu yaptığı ve ancak Trabzonsporlu taraftarların ilgisinin yine devam ettiği de belirtildi.

  1. 2.7.2020
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