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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Derbi kralların işi

Derbi kralların işi

Bordo-mavili ekibin 24 yaşındaki forveti Sörloth; , ve ile oynanan derbileri boş geçmemişti. Bu kez Galatasaray filelerini yeniden sarsmanın planını yapıyor

'un gol silahı Sörloth, derbisine odaklandı… 'de 6 haftalık suskunluğunu Ankaragücü'ne attığı golle bozan Sörloth, Galatasaray'ı da gözüne kestirdi. Oynadığı debilerde takımlarını boş geçmeyen 24 yaşındaki forvet, 'a 2 maçta 3 gol, 'ye 2 maçta 1 gol ve Galatasaray'a 1 maçta 1 gol attı. Pazar günü oynanacak dev maçta da Galatasaray filelerini tekrar havalandırmak isteyen 1.95'lik kule, bunu başararak derbilerdeki serisini de sürdürmek istiyor. Son iki karşılaşmada ağrıları nedeniyle zorlansa da 90 dakika sahada kalan Norveçli oyuncunun sakatlığının da önemli oranda geçtiği ve kendisini çok daha iyi hissettiği öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de oyun planını ağırlıklı olarak Sörloth'u ceza sahası içerisine topla buluşturmaya yönelik olarak kurmayı planladığı öğrenildi.
  1. 2.7.2020
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