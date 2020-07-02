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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Büyüksün Nwakaeme

Büyüksün Nwakaeme

Sakatlığı nedeniyle Alanya ve Ankaragücü maçlarında oynamayan Nwakaeme'nin yokluğu bordo-mavililerde çok hissedilmişti.

Bu iki karşılaşmada 4 puan kaybeden ve zirve yarışında ağır yara alan devinde Nijeryalı sol kanadın derbisinde takımdaki yerini alacak olması en çok teknik patron Hüseyin 'in yüzünü güldürdü. Çimşir'in yakından ilgilendiği Nwakaeme'nin sakatlığının tam olarak geçmemesine rağmen Galatasaray maçında oynamak istediği belirtildi. Takımının şampiyonluk mücadelesi verdiği bu dönemde arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen 31 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la oynanacak derbide iğne ile sahaya çıkacağı belirtildi.
  1. 2.7.2020
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