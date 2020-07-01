Skoru tutamıyor

29 haftada attığı 65 golle açık ara ligin en skorer takımı olan bordo-mavililer hücumda sorun yaşamıyor. Ancak Fırtına, savunmada bir hayli aksıyor, özellikle öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Bu sezon tam 23 maçta öne geçen Trabzonspor, bu sınavlarda 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 22 puan kaybetti. Bu alanda zirvede yer alan Fırtına'yı, 17'şer puanlarla Başakşehir ile G.Birliği takip etti.