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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Skoru tutamıyor

Skoru tutamıyor

29 haftada attığı 65 golle açık ara ligin en skorer takımı olan bordo-mavililer hücumda sorun yaşamıyor.

29 haftada attığı 65 golle açık ara ligin en skorer takımı olan bordo-mavililer hücumda sorun yaşamıyor. Ancak , savunmada bir hayli aksıyor, özellikle öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Bu sezon tam 23 maçta öne geçen , bu sınavlarda 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 22 puan kaybetti. Bu alanda zirvede yer alan Fırtına'yı, 17'şer puanlarla ile G.Birliği takip etti.

  1. 1.7.2020
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