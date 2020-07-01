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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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tedirginliği

Cüneyt Çakır tedirginliği

Bu sezon hakem hatalarından çok çeken 'da pazar günü oynanacak derbisine 'ın atanması tedirginlik oluşturdu.

Bu sezon hakem hatalarından çok çeken 'da pazar günü oynanacak derbisine 'ın atanması tedirginlik oluşturdu. En son kupa derbisinde Nwakaeme'nin sakatlandığı pozisyonu es geçen Çakır, Sörloth'a yapılan penaltıyı da vermemişti. Fırtına, Çakır ile bugüne kadar çıktığı 44 karşılaşmada 23 galibiyet, 11 beraberlik aldı ve 10 kez kaybetti.

  1. 1.7.2020
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