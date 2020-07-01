Cüneyt Çakır tedirginliği
Bu sezon hakem hatalarından çok çeken Trabzonspor'da pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine Cüneyt Çakır'ın atanması tedirginlik oluşturdu.
Bu sezon hakem hatalarından çok çeken Trabzonspor'da pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine Cüneyt Çakır'ın atanması tedirginlik oluşturdu. En son Fenerbahçe kupa derbisinde Nwakaeme'nin sakatlandığı pozisyonu es geçen Çakır, Sörloth'a yapılan penaltıyı da vermemişti. Fırtına, Çakır ile bugüne kadar çıktığı 44 karşılaşmada 23 galibiyet, 11 beraberlik aldı ve 10 kez kaybetti.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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