Feyenoord, Le’yi istiyor

Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında bonservisi alınan Edgar Le, Feyenord takımına kiralanmıştı... Hollanda ekibinin, toplam 21 maça çıkan Edgar için yeni bir kiralama teklifi ile Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi. Hollanda basınında yer alan habere göre Feyenord'un bu kez yapacağı teklifte satın alma maddesini de ekletmek isteyeceği ifade edildi. Ancak Trabzonspor'un 26 yaşındaki Portekizli stoperden önemli bir gelir beklentisi içerisinde olduğu ve bu nedenle kiralama değil, satın alma teklifine sıcak bakacağı öğrenildi.