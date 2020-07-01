Feyenoord, Le’yi istiyor
Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında bonservisi alınan Edgar Le, Feyenord takımına kiralanmıştı...
Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında bonservisi alınan Edgar Le, Feyenord takımına kiralanmıştı... Hollanda ekibinin, toplam 21 maça çıkan Edgar için yeni bir kiralama teklifi ile Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi. Hollanda basınında yer alan habere göre Feyenord'un bu kez yapacağı teklifte satın alma maddesini de ekletmek isteyeceği ifade edildi. Ancak Trabzonspor'un 26 yaşındaki Portekizli stoperden önemli bir gelir beklentisi içerisinde olduğu ve bu nedenle kiralama değil, satın alma teklifine sıcak bakacağı öğrenildi.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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