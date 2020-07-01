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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Feyenoord, Le’yi istiyor

Feyenoord, Le’yi istiyor

Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında bonservisi alınan , takımına kiralanmıştı...

Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında bonservisi alınan , takımına kiralanmıştı... ekibinin, toplam 21 maça çıkan Edgar için yeni bir kiralama teklifi ile 'un kapısını çalacağı öğrenildi. Hollanda basınında yer alan habere göre Feyenord'un bu kez yapacağı teklifte satın alma maddesini de ekletmek isteyeceği ifade edildi. Ancak Trabzonspor'un 26 yaşındaki Portekizli stoperden önemli bir gelir beklentisi içerisinde olduğu ve bu nedenle kiralama değil, satın alma teklifine sıcak bakacağı öğrenildi.

  1. 1.7.2020
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