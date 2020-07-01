Ödeme zamanı
Yönetim kurulu bu hafta içerisinde oyunculara maaş ödemesi yapmaya hazırlanıyor.
Yönetim kurulu bu hafta içerisinde oyunculara maaş ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Kazanılan maçların primlerini oyunculara hemen ödeyen yönetim temmuz ayının başında maaş ödemelerini de yaparak ekstra bir motivasyon kaynağı yaratmayı amaçlıyor. Bordo-mavili takımın oyunculara geçmişe dönük hiçbir borcunun bulunmaması ve yeni ödemenin de planlanan tarihte yapılması durumunda futbolcuların ekstra itici bir güç kazanması planlanıyor.
- 1.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ödeme zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.