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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Ödeme zamanı

Ödeme zamanı

Yönetim kurulu bu hafta içerisinde oyunculara ödemesi yapmaya hazırlanıyor.

Yönetim kurulu bu hafta içerisinde oyunculara ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Kazanılan maçların primlerini oyunculara hemen ödeyen yönetim temmuz ayının başında maaş ödemelerini de yaparak ekstra bir motivasyon kaynağı yaratmayı amaçlıyor. Bordo-mavili takımın oyunculara geçmişe dönük hiçbir borcunun bulunmaması ve yeni ödemenin de planlanan tarihte yapılması durumunda futbolcuların ekstra itici bir güç kazanması planlanıyor.

  1. 1.7.2020
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