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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Gözü rekorda

Gözü rekorda

Bu sezon bordo-mavili forma ile toplamda 28 gole ulaşan Alexander Sörloth, Gürcü yıldız ’nın 30 gollük rekorunu kırmaya çok yakın.

Bu sezon bordo-mavili forma ile toplamda 28 gole ulaşan Sörloth, Gürcü yıldız 'nın 30 gollük rekorunu kırmaya çok yakın. 'de 5, 'nda ise 1 maç oynayacak 'da 24 yaşındaki santrfor, kulüp tarihinin en skorer yabancı oyuncusu unvanını almaya çalışacak. Şota, Lig'de 25 golle krallık tacını takmıştı. Sörloth şu ana kadar ligde 20 kez sahne aldı. Sörloth hem çifte kupa hem de krallık sevinci yaşamak istiyor. Pazar günü oynanacak derbisinde de Trabzonspor'un en önemli silahı kuşku yok ki o olacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, derbi planını Sörloth'a göre yapıyor.

  1. 1.7.2020
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