Gözü rekorda
Bu sezon bordo-mavili forma ile toplamda 28 gole ulaşan Alexander Sörloth, Gürcü yıldız Şota’nın 30 gollük rekorunu kırmaya çok yakın.
Bu sezon bordo-mavili forma ile toplamda 28 gole ulaşan Sörloth, Gürcü yıldız Şota'nın 30 gollük rekorunu kırmaya çok yakın. Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maç oynayacak Trabzonspor'da 24 yaşındaki santrfor, kulüp tarihinin en skorer yabancı oyuncusu unvanını almaya çalışacak. Şota, Lig'de 25 golle krallık tacını takmıştı. Sörloth şu ana kadar ligde 20 kez sahne aldı. Sörloth hem çifte kupa hem de krallık sevinci yaşamak istiyor. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde de Trabzonspor'un en önemli silahı kuşku yok ki o olacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, derbi planını Sörloth'a göre yapıyor.
- 1.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gözü rekorda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.