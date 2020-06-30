Trabzonspor inanıyor! Galatasaray öncesi saatler galibiyete kuruldu
Trabzonspor'da son dakika haberi... Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo mavili kulüp, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Galatasaray karşılaşmasına kilitlenmiş durumda. Trabzonspor camiası, tüm konsantrasyonunu bu maça verirken tek hedef belirledi; Galibiyet! İşte detaylar...
Süper Lig'de kalan son 5 haftayı kayıpsız tamamlamak isteyen ve şampiyonluk yolunda lider Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek olan Trabzonspor, ilk olarak hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray'ı mağlup ederek önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.
Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken, Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda gözü 60 puanlı lider Medipol Başakşehir'de olacak. Zirve ile arasında iki puanlık fark bulunan bordo-mavililer, kalan 5 maçtan 15 puan çıkarmayı hedeflerken, aynı zamanda lider Medipol Başakşehir'in de puan kaybını bekleyecek. Sezonu şampiyonlukla tamamlamanın hesaplarını yapan Trabzonspor, bu noktada ilk olarak hafta sonu Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılarak önemli bir engeli geride bırakmayı arzuluyor.
BU SEZON EZELİ RAKİPLERİNE KAYBETMEDİ
Galatasaray ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi ezeli rakipleriyle oynadığı karşılaşmalarda hiç mağlup olmadı. Fenerbahçe ile ilk maçta 1-1 berabere kalan bordo-mavililer ikinci maçı 2-1 kazanırken, Beşiktaş'ı ilk maçta 4-1 mağlup edip ikinci yarıdaki karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ile ligin ilk yarısında sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ayrıca lider Medipol Başakşehir ile ilk ve ikinci yarıda oynadığı karşılaşmaları ise 2-2 ve 1-1'lik beraberlikle tamamladı.
ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA EN ÇOK PUAN KAYBEDEN TAKIM
Bu arada Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım oldu. Bordo-mavililer; Kasımpaşa (2), Gençlerbirliği (2), Demir Grup Sivasspor (3), Medipol Başakşehir (2), Galatasaray (2), Yukatel Denizlispor (3), Beşiktaş (2), Gaziantep FK (2), Aytemiz Alanyaspor (2) ve MKE Ankaragücü (2) olmak üzere bu sezon ligde öne geçtiği 10 karşılaşmada toplam 22 puan kaybı yaşadı.
29 HAFTALIK BÖLÜMDE 5 MAÇI GOL YEMEDEN TAMAMLADI
Öte yandan 65 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alan Trabzonspor, bu sezon maç başına kalesini gole kapatma noktasında ise önemli sorunlar yaşıyor. Bordo-mavililer 29 haftası tamamlanan Süper Lig'de 32 golle en az gol yiyen 4 takımdan biri olmasına rağmen 24 maçta kalesinde gol gördü ve yalnızca 5 müsabakayı gol yemeden tamamlayabildi.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 14:20
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor inanıyor! Galatasaray öncesi saatler galibiyete kuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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