Hajradinovic skandalı!
Kasımpaşa'nın Bosnalı oyuncusu Haris Hajradinovic'in "Başakşehir şampiyon olursa sevinirim" demesi büyük tepki çekti.
Kasımpaşa'nın Bosnalı oyuncusu Haris Hajradinovic'in "Başakşehir şampiyon olursa sevinirim" demesi büyük tepki çekti. Çünkü Başakşehir ligin son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-mavili taraftarlar, "Hajradinovic bu açıklamalardan sonra Başakşehir'e karşı nasıl mücadele edecek? Böyle bir şey olabilir mi" şeklinde tepki göstermişti. Ankaragücü'nü çalıştıran Trabzonlu teknik direktör Mustafa Akçay buna benzer bir açıklama yapmış ve gönderilmişti.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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