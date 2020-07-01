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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Hajradinovic skandalı!

Hajradinovic skandalı!

'nın Bosnalı oyuncusu 'in " şampiyon olursa sevinirim" demesi büyük tepki çekti.

'nın Bosnalı oyuncusu 'in " şampiyon olursa sevinirim" demesi büyük tepki çekti. Çünkü Başakşehir ligin son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-mavili taraftarlar, "Hajradinovic bu açıklamalardan sonra Başakşehir'e karşı nasıl mücadele edecek? Böyle bir şey olabilir mi" şeklinde tepki göstermişti. Ankaragücü'nü çalıştıran Trabzonlu teknik direktör buna benzer bir açıklama yapmış ve gönderilmişti.

  1. 1.7.2020
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