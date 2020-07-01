Hajradinovic skandalı!

Kasımpaşa'nın Bosnalı oyuncusu Haris Hajradinovic'in "Başakşehir şampiyon olursa sevinirim" demesi büyük tepki çekti. Çünkü Başakşehir ligin son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-mavili taraftarlar, "Hajradinovic bu açıklamalardan sonra Başakşehir'e karşı nasıl mücadele edecek? Böyle bir şey olabilir mi" şeklinde tepki göstermişti. Ankaragücü'nü çalıştıran Trabzonlu teknik direktör Mustafa Akçay buna benzer bir açıklama yapmış ve gönderilmişti.