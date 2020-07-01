Sakatlar da çalıştı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sakatlar da çalıştı

Sakatlar da çalıştı

Sakatlar da çalıştı

Pazar günü deplasmanda ile derbi mücadelesine çıkacak olan , 1 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı.

Pazar günü deplasmanda ile derbi mücadelesine çıkacak olan , 1 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde kuvvet çalışmaları gerçekleştiren bordo-mavililerde, Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına katıldı. Derbi hazırlıkları bu sabahki idmanla devam edecek.

  1. 1.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sakatlar da çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA