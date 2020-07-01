Sakatlar da çalıştı

Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kuvvet çalışmaları gerçekleştiren bordo-mavililerde, Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına katıldı. Derbi hazırlıkları bu sabahki idmanla devam edecek.