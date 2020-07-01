Ahmet Ağaoğlu:15 puan şampiyon yapar
Başkan Ağaoğlu: Kalan beş maçta alacağımız 15 puan şampiyonluğun anahtarı olacaktır. Bunun için herkesin sahada yüreğini ortaya koymasını istiyorum.
Fırtına'da herkes şampiyonluk için kenetlenirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu da oyunculara seslenerek, "15 puan bizi şampiyon yapar" dedi. Son zamanlarda bütün vaktini bordomavili takım ile birlikte geçiren Ağaoğlu, özellikle Alanya ve Ankaragücü maçlarında kaybedilen puanların telafisinin yine kendi ellerinde olduğunu söyledi. Ligde son 5 haftanın hem alt sıralarda hem de üst sıralarda çok şeye gebe olduğunun altını çizen Başkan, "Siz sadece futbolunuza ve en iyisini yapmak için motive olun" diye konuştu. Ağaoğlu, kalan haftaların heyecanının üst seviyede olacağını vurgulayarak, "Kalan 5 maçta alacağımız 15 puan şampiyonluğun anahtarı olacaktır. Bunun için herke- sin yüreğini ortaya koymasını istiyorum. Ankaragücü maçından önce tesislerden stada giderken taraftarlarımızın yol boyunca oluşturduğu konvoy ve bize verdikleri desteği karşılıksız bırakmamak boynumuzun borcu. Bunun için savaşmaya devam edin. Bu takım şampiyon olacak" dedi.
PFDK'DAN 15 GÜN CEZA
PFDK, Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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