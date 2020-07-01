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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu:15 puan şampiyon yapar

Ahmet :15 puan şampiyon yapar

Ahmet Ağaoğlu:15 puan şampiyon yapar

Başkan : Kalan beş maçta alacağımız 15 puan şampiyonluğun anahtarı olacaktır. Bunun için herkesin sahada yüreğini ortaya koymasını istiyorum.

Fırtına'da herkes şampiyonluk için kenetlenirken, Başkan Ahmet da oyunculara seslenerek, "15 puan bizi şampiyon yapar" dedi. Son zamanlarda bütün vaktini bordomavili takım ile birlikte geçiren Ağaoğlu, özellikle Alanya ve maçlarında kaybedilen puanların telafisinin yine kendi ellerinde olduğunu söyledi. Ligde son 5 haftanın hem alt sıralarda hem de üst sıralarda çok şeye gebe olduğunun altını çizen Başkan, "Siz sadece futbolunuza ve en iyisini yapmak için motive olun" diye konuştu. Ağaoğlu, kalan haftaların heyecanının üst seviyede olacağını vurgulayarak, "Kalan 5 maçta alacağımız 15 puan şampiyonluğun anahtarı olacaktır. Bunun için herke- sin yüreğini ortaya koymasını istiyorum. Ankaragücü maçından önce tesislerden stada giderken taraftarlarımızın yol boyunca oluşturduğu konvoy ve bize verdikleri desteği karşılıksız bırakmamak boynumuzun borcu. Bunun için savaşmaya devam edin. Bu takım şampiyon olacak" dedi.

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