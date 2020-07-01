Fırtına'da OHAL! İşte Hüseyin Çimşir'in derbi sözleri
Bordo-mavili takım, Galatasaray deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini geri almak istiyor. Çimşir, “Bu maçı ne kadar istediğimizi göstereceğiz” dedi.
Trabzonspor'da üst üste iki Süper Lig maçında yaşanan puan kayıplarından sonra pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisinin önemi iki kat arttı. Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarındaki hatalarla ilgili olarak oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Bu maçı ne kadar istediğimizi sahada göstereceğiz" dedi. Özellikle yenen basit goller üzerine çalışmalar yapacak olan Çimşir'in, Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçı da tüm ekibiyle analiz ettiği ve özellikle de sarı-kırmızılı takımın orta sahadaki gücü karşısında farklı önlemler almayı düşündüğü öğrenildi.
MUTLU SONA YAKINIZ
Savunmada ve orta sahada bazı oyuncuları değiştirmeyi düşünen Çimşir'in Ekuban ve Nwakaeme'nin sağlık durumlarıyla ilgili olarak sürekli sağlık kurulundan bilgi aldığı ve planlamalarını bu oyunculara göre yaptığı belirtildi. Bu arada kaptan Sosa'nın takım arkadaşları ile bir toplantı yaptığı vurgulandı. Arjantinli maestronun, "Mutlu sona çok yakınız. Son iki haftadır istediğimiz sonuçları alamadık ama hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzdeki beş maçı kazanmamız şart. Herkesin sonuna kadar savaşmasını istiyorum" dediği öğrenildi. Futbolcuların bu sözler sonrası Hüseyin Çimşir'e galibiyet sözü verdiği dile getirildi.
KOLTUK HESAPLARI
Zirve ile arasında iki puan farkı bulunan bordo-mavililer, kalan haftaları kayıpsız tamamlayarak lider Başakşehir'in puan kaybı yaşamasını bekleyecek.
4 MAÇTA 1 GALİBİYET
Fırtına, şampiyonluk yarışının kızıştığı bölümde üst üste puan kayıpları yaşayarak liderliği Başakşehir'e kaptırdı. Son 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. M. Başakşehir, Alanyaspor ve Ankaragücü ile eşitliği bozamadı. Sadece Göztepe'yi yendi. 4 haftada 6 puan kazanabildi.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fırtına'da OHAL! İşte Hüseyin Çimşir'in derbi sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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