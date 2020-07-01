Fırtına'da OHAL! İşte Hüseyin Çimşir'in derbi sözleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fırtına'da OHAL! İşte Hüseyin Çimşir'in derbi sözleri

'da ! İşte 'in derbi sözleri

Fırtına'da OHAL! İşte Hüseyin Çimşir'in derbi sözleri

Bordo-mavili takım, deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini geri almak istiyor. Çimşir, “Bu maçı ne kadar istediğimizi göstereceğiz” dedi.

'da üst üste iki maçında yaşanan puan kayıplarından sonra pazar günü oynanacak olan derbisinin önemi iki kat arttı. Aytemiz ve MKE Ankaragücü maçlarındaki hatalarla ilgili olarak oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör , "Bu maçı ne kadar istediğimizi sahada göstereceğiz" dedi. Özellikle yenen basit goller üzerine çalışmalar yapacak olan Çimşir'in, ile Galatasaray arasında oynanan maçı da tüm ekibiyle analiz ettiği ve özellikle de sarı-kırmızılı takımın orta sahadaki gücü karşısında farklı önlemler almayı düşündüğü öğrenildi.

MUTLU SONA YAKINIZ

Savunmada ve orta sahada bazı oyuncuları değiştirmeyi düşünen Çimşir'in Ekuban ve Nwakaeme'nin sağlık durumlarıyla ilgili olarak sürekli sağlık kurulundan bilgi aldığı ve planlamalarını bu oyunculara göre yaptığı belirtildi. Bu arada kaptan Sosa'nın takım arkadaşları ile bir toplantı yaptığı vurgulandı. Arjantinli maestronun, "Mutlu sona çok yakınız. Son iki haftadır istediğimiz sonuçları alamadık ama hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzdeki beş maçı kazanmamız şart. Herkesin sonuna kadar savaşmasını istiyorum" dediği öğrenildi. Futbolcuların bu sözler sonrası Hüseyin Çimşir'e galibiyet sözü verdiği dile getirildi.

KOLTUK HESAPLARI

Zirve ile arasında iki puan farkı bulunan bordo-mavililer, kalan haftaları kayıpsız tamamlayarak lider Başakşehir'in puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

4 MAÇTA 1 GALİBİYET

, şampiyonluk yarışının kızıştığı bölümde üst üste puan kayıpları yaşayarak liderliği Başakşehir'e kaptırdı. Son 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. M. Başakşehir, Alanyaspor ve Ankaragücü ile eşitliği bozamadı. Sadece 'yi yendi. 4 haftada 6 puan kazanabildi.

  1. 1.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırtına'da OHAL! İşte Hüseyin Çimşir'in derbi sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA