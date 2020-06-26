Galibiyet oranı 1.28 - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Galibiyet oranı 1.28

Galibiyet oranı 1.28

Galibiyet oranı 1.28

A.Gücü'nü ağırlayacak , iddaa'da ağır favori gösterildi.

A.Gücü'nü ağırlayacak , iddaa'da ağır favori gösterildi. Fırtına'nın galibiyetine 1.28 oran verilirken, beraberliğe 4.10 ve sarı-lacivertlilerin galibiyetine 5.70 oran belirlendi. Bu arada başkent ekibinde Daniel Lukasik, Stelios Kitsiou ve Orkan Çınar forma giyemeyecek.
  1. 26.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galibiyet oranı 1.28 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA