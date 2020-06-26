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26 Haziran 2020, Cuma
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Çimşir ile hiç kaybetmedi

Çimşir ile hiç kaybetmedi

devi, maçını da kazanarak ile yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

devi, maçını da kazanarak ile yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Bordo-mavililer, devre arasında anlaşmaya vardığı 41 yaşındaki çalıştırıcının yönetiminde, 11 lig maçında yedi galibiyet, dört beraberlik elde etti.

  1. 26.6.2020
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