Çimşir ile hiç kaybetmedi
Karadeniz devi, MKE Ankaragücü maçını da kazanarak Hüseyin Çimşir ile yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.
Karadeniz devi, MKE Ankaragücü maçını da kazanarak Hüseyin Çimşir ile yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Bordo-mavililer, devre arasında anlaşmaya vardığı 41 yaşındaki çalıştırıcının yönetiminde, 11 lig maçında yedi galibiyet, dört beraberlik elde etti.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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