Çimşir ile hiç kaybetmedi

Karadeniz devi, MKE Ankaragücü maçını da kazanarak Hüseyin Çimşir ile yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Bordo-mavililer, devre arasında anlaşmaya vardığı 41 yaşındaki çalıştırıcının yönetiminde, 11 lig maçında yedi galibiyet, dört beraberlik elde etti.