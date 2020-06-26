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26 Haziran 2020, Cuma
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Meşale şov yapacaklar

Meşale şov yapacaklar

'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan 'a taraftarı verecek.

'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan 'a taraftarı verecek. Bordo-mavili taraftarlar, 103 gün sonra ilk kez sahasında oynayacak takımlarını sahil boyunca stadyuma giden güzergahta meşale şov yaparak maça uğurlayacak.
  1. 26.6.2020
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