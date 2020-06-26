Fırtına evine dönüyor

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'un, iç saha hasreti sona eriyor. En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile mücedele eden bordo-mavililer, 103 gün sonra Akyazı'da bir karşılaşmaya çıkacak. Fırtına, koronavirüs arası sonrası ligde Göztepe ve Alanya, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de F.Bahçe ile deplasmanda karşılaşmıştı.



SON ALTI MAÇTA 16 PUAN

Trabzonspor, evinde oynadığı son altı Süper Lig maçında beş galibiyet, bir beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, ligin 15. haftasında sahasında Denizlispor'a 2-1 yenildikten sonra sırasıyla Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0, F.Bahçe'yi 2-1, DG Sivaspor'u 2-1, Çaykur Rize'yi 5-2 mağlup etti, M. Başakşehir ile 1-1 kaldı. Fırtına, bu sezon sahasındaki 14 maçın dokuzunu kazandı, üçünde berabere kaldı ve ikisini kaybetti.



Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik elde etti ve 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de attığı 64 gole karşılık kalesinde 31 gol görürken, 57 puanla ikinci sırada. Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor, 103 gün sonra evinde maça çıkacak.