Fırtına evine dönüyor
Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'un, iç saha hasreti sona eriyor.
Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'un, iç saha hasreti sona eriyor. En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile mücedele eden bordo-mavililer, 103 gün sonra Akyazı'da bir karşılaşmaya çıkacak. Fırtına, koronavirüs arası sonrası ligde Göztepe ve Alanya, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de F.Bahçe ile deplasmanda karşılaşmıştı.
SON ALTI MAÇTA 16 PUAN
Trabzonspor, evinde oynadığı son altı Süper Lig maçında beş galibiyet, bir beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, ligin 15. haftasında sahasında Denizlispor'a 2-1 yenildikten sonra sırasıyla Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0, F.Bahçe'yi 2-1, DG Sivaspor'u 2-1, Çaykur Rize'yi 5-2 mağlup etti, M. Başakşehir ile 1-1 kaldı. Fırtına, bu sezon sahasındaki 14 maçın dokuzunu kazandı, üçünde berabere kaldı ve ikisini kaybetti.
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik elde etti ve 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de attığı 64 gole karşılık kalesinde 31 gol görürken, 57 puanla ikinci sırada. Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor, 103 gün sonra evinde maça çıkacak.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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