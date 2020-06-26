Fırtına evine dönüyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fırtına evine dönüyor

Fırtına evine dönüyor

Fırtına evine dönüyor

'in 29. haftasında 'nü konuk edecek 'un, iç saha hasreti sona eriyor.

'in 29. haftasında 'nü konuk edecek 'un, iç saha hasreti sona eriyor. En son ligin 26. haftasında evinde ile mücedele eden bordo-mavililer, 103 gün sonra Akyazı'da bir karşılaşmaya çıkacak. Fırtına, koronavirüs arası sonrası ligde ve Alanya, yarı finalinde de F.Bahçe ile deplasmanda karşılaşmıştı.

SON ALTI MAÇTA 16 PUAN
Trabzonspor, evinde oynadığı son altı Süper Lig maçında beş galibiyet, bir beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, ligin 15. haftasında sahasında Denizlispor'a 2-1 yenildikten sonra sırasıyla Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0, F.Bahçe'yi 2-1, DG Sivaspor'u 2-1, Çaykur Rize'yi 5-2 mağlup etti, M. Başakşehir ile 1-1 kaldı. Fırtına, bu sezon sahasındaki 14 maçın dokuzunu kazandı, üçünde berabere kaldı ve ikisini kaybetti.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik elde etti ve 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de attığı 64 gole karşılık kalesinde 31 gol görürken, 57 puanla ikinci sırada. Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor, 103 gün sonra evinde maça çıkacak.

  1. 26.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırtına evine dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA