Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Başakşehir'in rakiplerine maç kaybettiriyorlar - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: 'in rakiplerine maç kaybettiriyorlar

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Başakşehir'in rakiplerine maç kaybettiriyorlar

ve arasında oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan olayların perde arkası ortaya çıkıyor... Bordo mavili kulübün Başkanı , daha önce yaptığı açıklamada kendilerine edilen hakaretleri ve tahriği medya ile paylaşırken, bu kez Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen konuştu. Sürmen, yaptığı açıklamada "'in rakiplerine maç kaybettiriyorlar." dedi. İşte o sözler...

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Radyospor'un sorularını yanıtladı.

- Trabzonspor maçının ardından neler yaşandı? Alanyaspor cephesinden küfür edildi mi? Trabzon Barosu neden 'e yönelik bir müracaat yaptı?

"ALANYASPOR BAŞKA BİR KULÜP ADINA SEVİNMİŞ OLABİLİR"
Alanyaspor - Trabzonspor maçı sonrasında yaşananlar hakkında konuşan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Dün akşam üzüldük ancak mücadelemiz devam ediyor. Anadolu takımlarına her zaman ağabeylik etmeye çalıştık. Maç sonunda mağlup olabilirdik. Son dakikada yediğimiz gole üzüldük. Bunlar olağan şeyler. Alanyasporlular UEFA şanslarını sürdürmek için maçı kazanamadıklarına üzüleceklerine 1 puana sevindiler. Alanyaspor'un bu sevinci başka bir kulüp adına olabilir. Alanyaspor'un kupayı alamadığını düşünelim. Alanyaspor'un Avrupa'ya gitme şansı ne? Alanyaspor, Başakşehir'e kaybetti ve geldi bizimle berabere kaldı. Alanyaspor, UEFA şansını kaybediyor ancak seviniyorlar. Alanyaspor kimin adına seviniyor? Onlar cahil olabilir ancak bu toplum cahil değil" ifadelerini kullandı.

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"BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİNE MAÇ KAYBETTİRİYORLAR"
Ali Sürmen son olarak Trabzon Barosu'nun müracaatını değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sürmen, "Biz bunu yeni söylemiyoruz. TFF'de belirli yerlere adam yerleştirerek kendi aleyhlerine hiçbir karar çıkartmayan bir yapı var. 27 maçın 9'unu aynı hakem yönetebilir mi? Bunun için bir örgütünüz olmalı. Başakşehir istediği hakemleri alabiliyorsa herkes hakem seçsin. Bu hakemler Başakşehir'in rakiplerine maç kaybettiriyor. Böyle bir durumda kimi kime şikayet edeceğiz? Bu müracatı hukuk değerlendirecek. Biz bu başvuru metnini inceledik. Trabzon Barosu çok güzel bir metin hazırlamış. Onları tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 17:46
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