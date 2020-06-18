Gümüş tabakta servis ettiler - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Gümüş tabakta servis ettiler

Gümüş tabakta servis ettiler

Gümüş tabakta servis ettiler

maçının yıldızlarından , basınına konuştu. 24 yaşındaki forvet "Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. 'nin en büyük takımlarından biri. Takım arkadaşlarım da fantastikti. Bana gümüş tabakta servisler yaptılar." dedi.

maçının yıldızlarından , basınına konuştu. 24 yaşındaki forvet "Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. 'nin en büyük takımlarından biri. Takım arkadaşlarım da fantastikti. Bana gümüş tabakta servisler yaptılar. Rahat goller attım" dedi. Emre Belözoğlu ile yaşadığı polemik için de "Çok fazla konuştu. Bu biraz sinir bozucuydu. Ben de susmasını söyledim" ifadelerini kullandı.
  1. 18.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gümüş tabakta servis ettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA