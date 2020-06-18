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18 Haziran 2020, Perşembe
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Ordumuzun yanındayız

Ordumuzun yanındayız

Trabzonspor Kulübü, hesaplarından Haftanin'de operasyon başlatan Türk ordusuna destek mesajı yolladı.

Trabzonspor Kulübü, hesaplarından Haftanin'de operasyon başlatan Türk ordusuna destek mesajı yolladı. Bordo-mavili kulübün Twitter adresinde, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin'e ayak basan komandolarımız için "Allah kahraman ordumuzun yardımcısı olsun" ifadelerine yer verildi.
  1. 18.6.2020
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