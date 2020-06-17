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17 Haziran 2020, Çarşamba
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İki penaltı itirazı

İki penaltı itirazı

ile arasında oynanan yarı final rövanşında iki takım da birer penaltı itirazında bulundu.

Dün akşam oynanan F.Bahçe- derbisinde iki takım da birer penaltılarının verilmediğini savundu. Karşılaşmanın 38'inci dakikasında , ceza sahası içerisinde Dirar'ın Sörloth'a yaptığı müdahalede 'devam' kararı verdi. Bordo-mavililer, Dirar'ın ceza sahasında Sörloth'un baldırına vurduğunu belirterek pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazda bulundular ancak hakem Cüneyt Çakır pozisyona devam dedi. İkinci yarıda da bu kez penaltı bekleyen taraf F.Bahçe oldu. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Hosseini ile topa dokunmaya çalıştı. Hosseini topa dokunurken, Vedat Muriqi rakibinin topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda da devam kararı verdi.
  1. 17.6.2020
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