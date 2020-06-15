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15 Haziran 2020, Pazartesi
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’ta ilk hava olumlu

CAS’ta ilk hava olumlu

Bordo-mavili yönetimin, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının kaldırılması için hazırladığı başvuru dosyası 'a ulaştı.

Bordo-mavili yönetimin, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının kaldırılması için hazırladığı başvuru dosyası 'a ulaştı. 28 sayfalık savunmayı, CAS 21 gün içinde değerlendirecek. Gelen ilk bilgiler olumlu. 'nın kulübün son dönemdeki mali disiplin hamlelerinden memnun olduğu, bunun da 'un lehine olacağı bildirildi. Yönetim, cezanın kalkacağını ümit ediyor.
  1. 15.6.2020
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