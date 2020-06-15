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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Keyifler yerinde

Keyifler yerinde

maçının hazırlıklarına devam edildi. 'nde yönetiminde dün gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların taktik ağırlıklı çalıştıkları bildirildi.

maçının hazırlıklarına devam edildi. 'nde yönetiminde dün gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların taktik ağırlıklı çalıştıkları bildirildi. Oyuncuların hırsı ve neşesi dikkat çekti. Bordo-mavili takım bugün yapacağı antrenmanın ardından çalışmalarını tamamlayacak.
  1. 15.6.2020
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