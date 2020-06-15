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15 Haziran 2020, Pazartesi
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Hosseini’nin dede acısı

Hosseini’nin dede acısı

'nin dedesi vefat etti. Yönetim, "'nin dedesi 'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

'nin dedesi vefat etti. Yönetim, "'nin dedesi 'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı. Majid'in kontratı uzatılmıştı.
  1. 15.6.2020
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