Hüseyin Çimşir: Kazanılacak kupa çok

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Sahaya yüreklerini koydular. İlk 20 dakika bizim çok istediğimiz gibi gitmedi. Golü bulduktan sonra oyunun gidişatı ile ilgili biraz daha fazla topa sahip olmamız gerekiyordu. Topa sahip olup Fenerbahçe'yi geri koşturabilirdik. Bunu ikinci yarı yaptık. Adımızı finale yazdırdık" şeklinde konuştu.



TARAFTARA ARMAĞAN

Maçların son dakikasına kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen genç teknik adam, "Oyuncu arkadaşlarımızla maçı kazanıp tur atlamak güzel. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Biz oyuncular olarak bu maçı bitirdik. Artık ligdeki Alanya maçı için planlarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı. Çimşir, "Hedefimiz her iki kulvarda da şampiyon olmak. Henüz başardığımız bir şey yok. 8 finalimiz var. Daha kazanılacak çok kupa var" dedi.



8 FİNALİMİZ KALDI

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır maç sonunda, "Çok mutluyuz. 4 Mayıs'tan beri antrenmanlarımızı en iyi şekilde sürdürüyorduk. Kadıköy'de kazanmak zordur. Dersimize iyi çalıştık, ona göre hazırlandık. Finale çıktığımız için çok mutluyum. Ligde 7, kupada da 1 final maçımız kaldı. İnşallah hepsini kazanarak iki kupayı da kazanırız" şeklinde konuştu.