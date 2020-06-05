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05 Haziran 2020, Cuma
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Pereira: İzin verme!

Pereira: İzin verme!

ile kısa bir süre önce yeni sözleşme imzalayan , 'dan gelen men kararı sonrası bir paylaşım yaptı.

ile kısa bir süre önce yeni sözleşme imzalayan , 'dan gelen men kararı sonrası bir paylaşım yaptı. 36 yaşındaki futbolcu "Kimsenin konsantrasyonunu bozmasına izin verme. Sekizinci şampiyonluk. Biz biriz" etiketleri paylaşarak camiayı tek yürek olmaya çağırdı.
  1. 5.6.2020
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