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05 Haziran 2020, Cuma
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Cenk için rakip çıktı

Cenk için rakip çıktı

'un kadrosuna katmak istediği Cenk Özkacar'ın talibi çok. ve 'ın da radarına giren 19 yaşındaki stoperi düşünen son ekip Anderlecht.

'un kadrosuna katmak istediği Cenk Özkacar'ın talibi çok. ve 'ın da radarına giren 19 yaşındaki stoperi düşünen son ekip Anderlecht. temsilcisinin, 1.90 boyundaki genç ismi kadrosuna katmak için Altay ile temas kurduğu belirtildi. Cenk'in ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
  1. 5.6.2020
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