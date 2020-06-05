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05 Haziran 2020, Cuma
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Akdağ için başsağlığı

Akdağ için başsağlığı

, kardeş kulübü 'un başına gelen trajik olay üzerine bir mesaj yayımladı.

, kardeş kulübü 'un başına gelen trajik olay üzerine bir mesaj yayımladı. Bordo-mavililerin, Twitter hesabından "Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfaspor'un alt yapı oyuncusu Müslüm Akdağ'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Şanlıurfaspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi
  1. 5.6.2020
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