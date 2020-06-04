Trabzonspor'da Göztepe mesaisi sürüyor
Süper Lig lideri Trabzonspor, 27. haftada deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Süper Lig lideri Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo mavili takım yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
- 05.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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