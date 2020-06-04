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04 Haziran 2020, Perşembe
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'da mesaisi sürüyor

Trabzonspor'da Göztepe mesaisi sürüyor

lideri , 27. haftada deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. 'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

lideri bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00'de 'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo mavili takım yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

  1. 05.06.2020
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