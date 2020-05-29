Malle de tamam!
Trabzonspor, Rahmi Anıl’ın ardından takım arkadaşı Aly Malle için de Balıkesirspor’la prensip anlaşmasına vardı.
Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı renklerine katan Trabzonspor, takım arkadaşı Aly Malle'yi de bitirdi. Bonservisi Udinese'de olan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için scout ekibi olumlu rapor vermişti. Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Malle için Trabzonspor ile anlaştıklarını açıklayarak, "Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık. Gelecek hafta transfer resmiyet kazanacak" dedi. Dağlı, Malle için bir sonraki satışından payın yanı sıra oynadığı maç ve gol sayısıyla ilgili bonus alacaklarını ifade etti.
1. Lig'de bu sezon 20 maçta 4 gol+3 asistlik (toplamda 7 gole katkı) performans sergileyen Malle, iki kanadın yanı sıra forvet ve forvet arkasında da oynayabiliyor.
- 29.5.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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