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29 Mayıs 2020, Cuma
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Malle de tamam!

Malle de tamam!

, Rahmi Anıl’ın ardından takım arkadaşı için de ’la prensip anlaşmasına vardı.

'dan Rahmi Anıl Başaran'ı renklerine katan , takım arkadaşı 'yi de bitirdi. Bonservisi Udinese'de olan 22 yaşındaki kanat oyuncusu için scout ekibi olumlu rapor vermişti. Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Malle için Trabzonspor ile anlaştıklarını açıklayarak, "Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık. Gelecek hafta resmiyet kazanacak" dedi. Dağlı, Malle için bir sonraki satışından payın yanı sıra oynadığı maç ve gol sayısıyla ilgili bonus alacaklarını ifade etti.
1. Lig'de bu sezon 20 maçta 4 gol+3 asistlik (toplamda 7 gole katkı) performans sergileyen Malle, iki kanadın yanı sıra forvet ve forvet arkasında da oynayabiliyor.

  1. 29.5.2020
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