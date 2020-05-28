Mesaiye devam

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Oyuncular dün sabah teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bazı futbolcular ise salonda çalıştı. Keyifler yine yerindeydi. Bordo-mavili ekip, günü akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla tamamladı.