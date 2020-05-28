Mesaiye devam
Çift antrenmana devam eden bordomavililer, toparlanma çalışmaları yaptı.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Oyuncular dün sabah teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bazı futbolcular ise salonda çalıştı. Keyifler yine yerindeydi. Bordo-mavili ekip, günü akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla tamamladı.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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