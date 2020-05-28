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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Mesaiye devam

Mesaiye devam

Çift antrenmana devam eden bordomavililer, toparlanma çalışmaları yaptı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan , hazırlıklarını sürdürüyor. Oyuncular dün sabah teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Bazı futbolcular ise salonda çalıştı. Keyifler yine yerindeydi. Bordo-mavili ekip, günü akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla tamamladı.

  1. 28.5.2020
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