3’üne birden geçmiş olsun
Trabzonspor çok sayıda oyuncu ve personellerinde corona virüsüne rastlanan Beşiktaş, Erzurumspor ve Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Trabzonspor çok sayıda oyuncu ve personellerinde corona virüsüne rastlanan Beşiktaş, Erzurumspor ve Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kulüp sitesinden, üç camiaya da 'geçmiş olsun' dilekleri iletilirken, "Kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
- 15.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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