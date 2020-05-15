3’üne birden geçmiş olsun

Trabzonspor çok sayıda oyuncu ve personellerinde corona virüsüne rastlanan Beşiktaş, Erzurumspor ve Kasımpaşa için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kulüp sitesinden, üç camiaya da 'geçmiş olsun' dilekleri iletilirken, "Kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.