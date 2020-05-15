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15 Mayıs 2020, Cuma
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3’üne birden geçmiş olsun

3’üne birden geçmiş olsun

çok sayıda oyuncu ve personellerinde corona virüsüne rastlanan , ve için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

çok sayıda oyuncu ve personellerinde corona virüsüne rastlanan , ve için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kulüp sitesinden, üç camiaya da 'geçmiş olsun' dilekleri iletilirken, "Kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.

  1. 15.5.2020
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