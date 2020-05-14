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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Leekens 70’te ‘tamam’ dedi

Leekens 70’te ‘tamam’ dedi

teknik direktörlük kariyerine son verdi.

Georges Leekens teknik direktörlük kariyerine son verdi. 1992-93 sezonunda 'da görev yapan 70 yaşındaki Belçikalı çalıştırıcı, "Artık sadece tavsiyelerde bulunacağım. Harika zaman geçirdim. Farklı ülkelerde çalıştım, farklı kültürleri ve dinleri tanıdım ve harika insanlarla çalışma fırsatım oldu. Benim için büyük zevkti" dedi.
  1. 14.5.2020
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