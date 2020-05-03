Nwakaeme için dev kapışma! O kulüpler... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Nwakaeme için dev kapışma! O kulüpler...

Nwakaeme için dev kapışma! O kulüpler...

Nwakaeme için dev kapışma! O kulüpler...

'un yıldız futbolcusu Nwakeme, Arabistan ekiplerinin gözdesi oldu. Bordo-mavili takımın satmayı düşünmediği isim için ve 'in teklif yapmaya hazırlandıkları ifade edildi.

ekibinin yıldızı Anthony Nwakaeme için iki Arap kulübü büyük bir yarış içinde. ve , kanat oyuncusu için bordo-mavili kulüple görüşmeye hazırlanıyor. Trabzonsporlu idareciler "Bize bir teklif gelmedi" dedikleri 31 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmıyor. Nwakaeme'nin sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

  1. 3.5.2020
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