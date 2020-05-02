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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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serbest kalıyor

Tyler Blackett serbest kalıyor

'la anılan , Reading'den ayrılıyor… İngiliz kulübü, mali kriz nedeniyle şartlarını kabul etmeyen oyuncularla sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu.

'la anılan , Reading'den ayrılıyor… İngiliz kulübü, mali kriz nedeniyle şartlarını kabul etmeyen oyuncularla sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu. Blackett'in de serbest bırakılacağı belirtildi. ManU altyapısı çıkışlı 1.91'lik Jamaika asıllı oyuncu, sol bek ve stoperde forma giyiyor. Bu sezon 27 maçta 3 asist üretti.
  1. 2.5.2020
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