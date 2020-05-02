Trabzonspor'da Pereira'nın yerine 20'lik yıldız!
Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki defans oyuncusu Joao Pereira'nın alternatifini buldu. Bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Charleroi'da forma giyen 20 yaşındaki Maxime Busi için olumlu rapor verdiği ifade edildi.
Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcu Joao Pereira'nın alternatifini Belçika'da buldu. Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Hüseyin Çimşir'in adını verdiği sağ bekin Charleroi'da forma giyen Maxime Busi olduğu bildirildi. Belçika U-21 Milli Takımın'da forma giyen genç oyuncu için Çimşir'in alınabilirse alınması için rapor verdiği bildirildi.
MAXIME BUSI KİMDİR?
14 Ekim 1999 yılında Belçika'nın Liege kentinde dünyaya gelen Maxime Busi, kariyerine Saint Truiden'in altyapısında başladı. 20 yaşındaki genç futbolcu, 2018'de Charleroi'ya transfer oldu. Bu sezon 24 maça çıkan Busi, defansın sağında forma giyiyor. Belçikalı futbolcunun, kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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