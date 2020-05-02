Trabzonspor'da Pereira'nın yerine 20'lik yıldız! Maxime Busi kimdir? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
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'da Pereira'nın yerine 20'lik yıldız!

Trabzonspor'da Pereira'nın yerine 20'lik yıldız!

, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki defans oyuncusu 'nın alternatifini buldu. Bordo-mavililerde teknik direktör 'in Charleroi'da forma giyen 20 yaşındaki için olumlu rapor verdiği ifade edildi.

, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Portekizli futbolcu 'nın alternatifini 'da buldu. Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör 'in adını verdiği sağ bekin Charleroi'da forma giyen olduğu bildirildi. Belçika U-21 Milli Takımın'da forma giyen genç oyuncu için Çimşir'in alınabilirse alınması için rapor verdiği bildirildi.

MAXIME BUSI KİMDİR?

14 Ekim 1999 yılında Belçika'nın Liege kentinde dünyaya gelen Maxime Busi, kariyerine Saint Truiden'in altyapısında başladı. 20 yaşındaki genç futbolcu, 2018'de Charleroi'ya transfer oldu. Bu sezon 24 maça çıkan Busi, defansın sağında forma giyiyor. Belçikalı futbolcunun, kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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  1. 02.05.2020
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