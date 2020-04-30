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30 Nisan 2020, Perşembe
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gelirse çok güzel olur

Sosa gelirse çok güzel olur

 'nın, "Bir gün dönmeye karar verirsem, Estudiantes'e dönerim" sözleri, Arjantin ekibinin teknik patronu 'yu umutlandırdı.

'nın, "Bir gün dönmeye karar verirsem, Estudiantes'e dönerim" sözleri, Arjantin ekibinin teknik patronu 'yu umutlandırdı. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı, Cielosports'a yaptığı açıklamada, "Sosa ile sık sık birbirimize mesaj atıyoruz, iyi bir ilişkimiz var. Bana dönmeyi analiz ettiğini söyledi. Umarım gelir. Onunla çalışmak çok güzel olurdu" ifadelerini kullandı. , sözleşmesi bitecek olan Sosa ile yeni kontrat görüşmelerini sürdürüyor.
  1. 30.4.2020
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