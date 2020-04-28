Taffarel: Uğurcan’ı çok beğeniyorum
Brezilya ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecisi Claudio Taffarel, Uğurcan Çakır'ı çok beğendiğini ve yakından takip ettiğini söyledi.
Taffarel, "Türkiye'de son dönemde çok iyi kaleciler yetişmeye başladı. Trabzonspor da iyi kaleciler yetiştiren bir kulüp. Uğurcan'ı takip ediyorum ve çok beğeniyorum. Daha da gelişecektir mutlaka. Türkiye'de genç kalecilere kalelerin teslim edilmesi güzel bir durum" dedi.
PENALTIDA % 75 BAŞARI
Trabzonspor bu sezon penaltılarda yüzde 75'lik başarı oranı yakaladı. Bordo-mavililer, ligde geride kalan 26 haftada 8 penaltı kazanırken, bunların 6'sını gole çevirdi. Fırtına ligde en fazla penaltı kazanan takım sıralamasında Gaziantep FK ile birlikte 3. sırada yer aldı. Trabzonspor'un aleyhine ise 2 kez penaltı çalındı, 2 atış da gol oldu.
- 28.4.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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