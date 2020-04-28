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28 Nisan 2020, Salı
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Taffarel: Uğurcan’ı çok beğeniyorum

Taffarel: Uğurcan’ı çok beğeniyorum

ve 'ın unutulmaz kalecisi , Uğurcan Çakır'ı çok beğendiğini ve yakından takip ettiğini söyledi.

Taffarel, "'de son dönemde çok iyi kaleciler yetişmeye başladı. da iyi kaleciler yetiştiren bir kulüp. Uğurcan'ı takip ediyorum ve çok beğeniyorum. Daha da gelişecektir mutlaka. Türkiye'de genç kalecilere kalelerin teslim edilmesi güzel bir durum" dedi.

PENALTIDA % 75 BAŞARI
Trabzonspor bu sezon penaltılarda yüzde 75'lik başarı oranı yakaladı. Bordo-mavililer, ligde geride kalan 26 haftada 8 penaltı kazanırken, bunların 6'sını gole çevirdi. Fırtına ligde en fazla penaltı kazanan takım sıralamasında Gaziantep FK ile birlikte 3. sırada yer aldı. Trabzonspor'un aleyhine ise 2 kez penaltı çalındı, 2 atış da gol oldu.

  1. 28.4.2020
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